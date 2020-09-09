1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç çıktı

Şüpheliler arasındaki mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç olduğu iddia edildi
 09 Eylül 2020 10:20
Yazdır

Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 gün önce "Nitelikli zimmet" suçlamasıyla düzenlediği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Kentteki bir kamu kurumunda görevli mutemet A.K'nin kurumun bağlı olduğu bakanlıktan çeşitli masraflar adı altında talep ettiği 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruşu kurumda çalışan M.Ö, S.T, M.G. ve G.A'nın hesabına aktardığı iddia edildi.

Polis yaptığı araştırmalarda mutemet A.K'ye ait 34 taşınmaz ile bir yeni araç olduğu tespit edildi.

Ayrıca A.K'nin banka hesabından yaklaşık 2 milyon 300 bin lira tutarında işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait taşınmazlar ile araçların satışının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden biri ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan mutemet A.K. ile diğer kurum çalışanları M.Ö, S.T, M.G. ve G.A. tutuklandı.

Polis, bir kamu kurumunun mutemedinin çeşitli masraflar bahanesiyle bakanlıktan fazladan para talep ettiği, gelen paraları kendisiyle birlikte 5 personel ve bir sivil vatandaşla zimmetlerine geçirdiği iddiasıyla araştırma başlatmıştı.

Şüphelilerin zimmetlerine 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit eden ekipler, 6 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

"Nitelikli zimmet" suçundan gözaltına alınan ikisi kadın 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
08 Eylül 2020 12:47		 Rüşvet operasyonunda kamu görevlileri dahil 3 kişi tutuklandı
08 Eylül 2020 10:24
Doktor ve eczacıya ilaç yolsuzluğu davası
19 Ağustos 2020 10:57		 Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
19 Ağustos 2020 09:37
İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
27 Temmuz 2020 08:11		 Gümrük memurlarına rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:58
Rüşvet zarfını taşıyan sekreter de tutuklandı
18 Haziran 2020 10:16		 Rüşvet operasyonunda 10'u polis 14 kişi tutuklandı
13 Haziran 2020 13:20
Belediye Başkanı'nın rüşvet kasası ortaya çıktı
12 Haziran 2020 07:05		 Ardahan'da rüşvet operasyonunda 3 kamu görevlisine gözaltı
06 Haziran 2020 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:19 - Covid-19 şüphesi olan öğretmenlerle ilgili yapılması gerekenler11:18 - Muğla'da bir kadını taciz eden şüpheli yakalandı11:15 - FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı11:15 - Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti11:13 - FETÖ'cü astsubay, mülakatı 'avantajlı kodlama' ile kazanmış11:10 - Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
11:06 - Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması11:06 - Öğrenciler, okullar kapanana kadar servisin aynı koltuğunda oturacak11:05 - 4/B'li personel alımında, başvuru sonuçlarını açıklarken, 'Sıralamaya giremediniz' demek şeffaflık mıdır?11:02 - İdlib'de rahatsızlanan tuğgeneral Erdoğan şehit oldu11:02 - Doktor İnce: Evde ayrı odada kaloyorum, kızıma sarılamıyorum11:00 - Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
10:55 - Salgın döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla temas sağlandı10:54 - Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı10:41 - Karadeniz'de palamut balıkçıların yüzünü güldürdü10:40 - Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı10:23 - Mardin'de MİT ve Jandarma ortak operasyonuyla 3 terörist yakalandı
10:20 - Mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Motorine bir indirim daha geliyor
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
sarya al sawas 1
taner olgun 1
lauturo martinez 1
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
osmanlıspor 2
Bay Silah 1
bitcoin 2
sokağa çıkma yasağı 3
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam