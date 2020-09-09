Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı.
|09 Eylül 2020 10:40
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kaydığı bulunan M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
M.Y. yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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