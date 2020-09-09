Karadeniz'de palamut balıkçıların yüzünü güldürdü
|09 Eylül 2020 10:41
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Karadeniz'de yeni av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü.
İnebolu açıklarında avlanan balıkçılar limana yüzlerce kasa palamutla döndü. İnebolu Limanı'nda gece boyunca kasalanarak kamyonlara yüklenen palamutlar Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildi.
Balıkçı Ruşen Bozacı, AA muhabirine, bir gecede 500 kasa palamut avladıklarını söyledi.
Bu yıl sezonun bereketli açıldığını belirten Bozacı, "Şu anda balıkçılığa iyi başladık. Tahminlerimizin üzerinde gidiyor. Bundan sonra da sürecek gibi görünüyor. Bu seneki durum iyi. Geçen sene palamut hiç yoktu. Bu sene palamut üreme yaptı herhalde. Biz bu gece 500 kasa palamut avladık. Aşağı yukarı 5 ton balık var. Bir kasası 10-12 kilo geliyor." dedi.
Palamudun Karadeniz'de batıdan doğuya doğru seyrettiğini ifade eden Bozacı, "Balık İğneada'dan bu tarafa geldi. Şimdi Sinop'a, Ordu'ya doğru gidiyor. Biz de peşinden gideceğiz. Yani balık doğuya doğru devam ediyor" diye konuştu.
Yaşanan bolluğun ardından İnebolu'da balık tezgahlarında palamudun tanesi 10 liradan satılmaya başlandı.
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