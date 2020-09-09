Haliç Üniversitesi, Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
Haliç Üniversitesi, imam hatiplerle ilgili sözleri sonrasında Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
|09 Eylül 2020 10:54
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07 Eylül 2020 tarihinde bir televizyon programına katılan Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler' in "İmam Hatip Liseleri" ile ilgili yaptığı konuşma sonrasında; edindiğiniz bilgilere göre, YÖK Başkanı Saraç'ın, ilgili üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü ile dün yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Dr.Öğr.Üyesi Erol Mütercimler hakkında üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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