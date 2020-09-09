Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?

Neler Yaşadık?

2000 yılından sonra internetin yavaş yavaş popüler hale gelmesiyle web sitesi kavramının yaygınlaşarak sayıca adeta bir patlama yaşandı ve 15 sene boyunca yazılı içerik üretilmeye devam edildi. Tabi bu süreçte belki amatör olarak başlayan web siteleri bile artık kolaylıkla reklam yayınlayabiliyor ve buradan önemli gelirler elde edilebiliyordu. Ortamda bir pasta varsa, talibi de çok olacağından çok fazla kişi içerik üretmeye başladı. İçerik miktarının kontrolsüzce büyümesi, kaliteli-kalitesiz içerikleri birbirinden doğru ayırmayı ve yapılan manipülatif hareketlerin doğru algılanıp gerekli cezaların verilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. İşte bu noktadan sonra bir bakıma sapla saman birbirine karışmaya ve devamında kaliteli web sitelerine zarar veren çöp içerik olarak bilinen faydasız yazılar türemeye başladı.

Sonucu Ne Oldu?

Bunun bir sonucu olarak insanların arama motorlarından kaliteli-doğru bilgiye ulaşması zorlaştığı gibi bu çöp sitelerin kullanıcıyı gezmekten bezdiren pop-up reklam dolu sayfa yapıları neticesinde bir küskünlük de oluşmaya başladı. Tam bu süreçte başını Youtube platformunun çektiği video içerik yayınları yükselmeye başladı.

Video İçerikler Ne Getirdi?

İnsanlar için yepyeni bir tecrübe olan video içerikler sayesinde hem istenilen bilgiye zahmetsizce ulaşılıyor hem de televizyondan farklı olarak istenildiğinde durdurulup, geriye sarılıp tekrar oynatılabiliyordu. Dolayısıyla insanların büyük bir bölümü okuyarak öğrenme alışkanlıklarını, izleyerek öğrenme şekline adapte ettiler. Bu her ne kadar tembellik gibi görünse de aslında insanlar açısından çok daha zahmetsiz ve kolay anlaşılabilir bir içerik anlamına geliyor.

Ne Götürdü?

Tabi her şeyde olduğu gibi bunun da önemli bir yan etkisi var, o da "zaman kaybı". İnsanlar video içeriklerden aradıkları bilgiyi almaya çalışırken dakikalarca video izlemek durumunda kalıyorlar. Herhangi bir konuda web üzerinde yapılan basit bir araştırma ile çok hızlı ve kesin yazılı kaynaklara ulaşmak mümkünken bunu video içerikler üzerinden yapmaya çalıştığınızda aradığınız cevaba ulaşma süreniz birkaç misli artmaktadır. Öte yandan ihtiyacınız olan videoyu izledikten sonra ilgi alanlarınıza göre sıralanmış olan öneriler kısmındaki videolardan bir ya da birkaçı mutlaka ilginizi çekecektir. İşte tam bu noktada, bir videodan bir diğerine derken kendinizi içinden çıkılamaz bir sarmalın ve dolayısıyla inanılmaz bir vakit kaybının içinde bulabiliyorsunuz.

Yazılı İçerikler Tekrar Yükseliyor mu?

Bu gibi yan etkileri fark eden bir çok kullanıcı artık çöp içeriklerin çok daha iyi filtrelendiği arama sonuçları sayesinde aradığı yazılı kaynaklara hızla ulaşım sağlayabiliyor. Yani bir bakıma kaybedilen alışkanlıklar yeniden kazanılıyor diyebiliriz. Mesela; kemik suyunun faydalarını öğrenmek istiyorsunuz: Bu makalede son derece açık ve kolay biçimde aradığınız tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Kaliteli içerik konusunda bilgiustam.com yukarıda bahsettiğim tanımlara uyan sitelerden birisi. Türkiye'nin bilgi sitesi sloganıyla 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 14 yıldır aralıksız yayın yapmakta olan bilgiustam sağlıktan ekonomiye, internetten yazılım geliştirmeye, gezi mekanlarından hobilere, bilim adamlarının hayatından fizik teoremlerine kadar çok geniş bir yelpazede güvenilir ve düzgün içerikleri hem de tamamen ücretsiz bir şekilde milyonlarca kişinin hizmetine sunuyor.

Gelecekte Ne Olacak?

Gelecek şu an bilmediğimiz farklı içerik türlerine yönelir mi bilemiyorum fakat bir zamanlar yazılı içeriklerin maruz kaldığı kalitesizlik batağında şimdi video içerikler mücadele veriyor. Yazılı ve video içerikler her zaman birbirini destekleyen rollerde bir arada olmalı fakat genel kullanıcı yönelimi olarak asıl amaç eğlence ise video, bilgiye ulaşmak ise yazılı içerikler birincil tercih olmalıdır.