İdlib'de rahatsızlanan tuğgeneral Erdoğan şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu duyurdu.
|09 Eylül 2020 11:02
|Yazdır
İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
09 Eylül 2020 11:06
|Doktor İnce: Evde ayrı odada kaloyorum, kızıma sarılamıyorum
09 Eylül 2020 11:02
|İstanbul'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
09 Eylül 2020 10:00
|Ankara'da vaka sayıları neden artıyor? Dikkat çeken açıklama
09 Eylül 2020 09:57
|Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
09 Eylül 2020 09:35
|Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti
09 Eylül 2020 08:56
|Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
09 Eylül 2020 08:37
|Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
09 Eylül 2020 08:23
|Dezenfektanlar hakkında 11 altın bilgi
09 Eylül 2020 07:55
|Oyunda dev hamle paralar Zula'ya mı?
09 Eylül 2020 07:35