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Öğrenciler, okullar kapanana kadar servisin aynı koltuğunda oturacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk: Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda
 09 Eylül 2020 11:06
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Öğrenciler, okullar kapanana kadar servisin aynı koltuğunda oturacak

- İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda." dedi.

Türkiye'de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakasının ardından okullar online eğitime geçince bu durumdan servis işletmecileri de etkilendi. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirten İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, yeni dönemde servislerde alınan tedbirleri ve servis şoförlerinin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Okul servislerinin sayısı hakkında bilgi veren Öztürk, İstanbul'da geçen sene 21 bin servis aracının çalıştığını, Türkiye genelinde ise sayının yaklaşık 340 bin olduğunu kaydetti.

Okul servislerinde koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirten Öztürk, çocukların maskelerinin de servisteki görevli tarafından kontrol edileceğini söyledi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında servislerde uygulanacak sistemi anlatan Öztürk, şunları aktardı:

"Biz işletmeci olarak araçlarımıza dezenfektan koyuyoruz. Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte etsin. 'Maskesiz binilmez' yazıları mevcut. Koronavirüsle ilgili belirlenen 14 kuralı bütün arabalara koyacağız. Servislere takviye maske vereceğiz ki olur da çocukta maske yoksa ona verilecek. arabaya biner binmez şoför arkadaş ya da yardımcı arkadaş maskeyi ona takacak. Bir öğrenci eylül ayında hangi koltukta oturmaya başlarsa haziran ayında aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek. Daha titiz olacağız bu konuda."

Öztürk, servislere, kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak diye herhangi bir kuralın olmadığı bilgisini verdi.

Salgın döneminde okullar uzaktan eğitime geçtiği için mart ayından itibaren Türkiye'deki servis aracı işletmecilerinin iş yapamadıklarını belirten Öztürk, mart ayı itibarıyla öğrenciler okula gitmediği için servislerin çalışmadığını söyledi.

Öztürk, "Servisçi 13 Martta kontağını kapattı. Birçok araba çalışmadığı için aküsü de olduğu yerde bitti. Öğrencilerden biz nasıl günlük ücret alacağız ya da bu günlük ücretler bizim giderlerimizi karşılayacak mı? Şimdilik kaç öğrenci taşıyacağımızı bilmiyoruz. Herhangi bir planlama yapamıyoruz." diye konuştu.

- "Ekonomik destek paketinden yararlanmak istiyoruz"

Servisçilerin beklentilerini sıralayan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"En az 50 bin TL'ye yakın bir hibe talebinde bulunuyoruz. Kullanmak istediğimiz kredilerin yılbaşına kadar ertelenmesini talep ediyoruz. Son olarak da ödemiş olduğumuz bandrol, trafik sigortası, kasko, Bağ-Kur primlerimizi arabalarımız için mahsuplaşma istiyoruz. Ekonomik destek paketinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü servis arabaları 6 aydır çalışmıyor. Çalışmayan arabaya muayene yaptırdık, trafik sigortası yaptırdık."
Anadolu Ajansı
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