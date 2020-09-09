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Muğla'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
|09 Eylül 2020 11:10
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Zekeriya İ. yönetimindeki 06 BKH 692 plakalı otomobil, Kızlan Mahallesi'nde önce elektrik direğine, ardından da karşı şeritteki plakası olmayan motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Uğur Özefe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosikletteki Fırat Sarıoğlu da kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan müdahale rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürüldü.
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