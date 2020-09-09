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FETÖ'cü astsubay, mülakatı 'avantajlı kodlama' ile kazanmış

FETÖ'nün, askeri okullara aday numarasını "avantajlı kodlama" yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer alan ve örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı bulunan eski astsubay hakkında iddianame hazırlandı
 09 Eylül 2020 11:13
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FETÖ'cü astsubay, mülakatı 'avantajlı kodlama' ile kazanmış

Adana'da FETÖ/PDY'nin, aday numarasında "avantajlı kodlama" yöntemi kullanarak askeri okula kayıt yaptırdığı öne sürülen eski deniz astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün sivil imamınca ankesörlü ve sabit hatlardan arandığı ve askeri okula kodlama yöntemiyle sızdırıldığı iddiasıyla tutuklanan F.A. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının sanık F.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu F.A'nın FETÖ'nün mahrem imamlarınca Eskişehir'deki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan 2015'e kadar farklı tarihlerde ardışık arandığının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

F.A'nın, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatının bulunduğu ve ankesör iletişiminin FETÖ'nün asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu da iddianamede ayrıntılı anlatıldı.

- "Avantajlı kodlama" ile askeri okula girmiş

İddianamede, ODTÜ Kriptoloji Anabilim Dalı mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda sanığın 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alım mülakat sınavlarında aday numarası kodlanarak örgüt üyelerince TSK'ye yerleştirildiği belirtildi.

Raporda aday numaraları üzerinden yapılan incelemede 6 haneli aday numaralarının ikinci ve üçüncü hanelerindeki rakamların toplamının 9,10,11 ve 12 olmasının, kodlamanın özel bir formüle göre yapıldığına işaret ettiği bilgisine yer verildi.

Şüpheli F.A'nın aday numarasının 427966, ikinci ve üçüncü hanelerindeki rakamların toplamının da 9 olduğu, bu nedenle bilirkişi raporunda belirtilen kodlamaya sanığın da uyduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesine yer verilen eski istihbarat binbaşı itirafçı tanık N.S.O. da askeri liseye girişinden itibaren FETÖ içerisinde yer aldığını anlattı.

N.S.O, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci seçim mülakat komisyonunda istihbarat subayı olarak görev aldığını bildirerek, "Mahrem abi, aday numaralarının ikinci ve üçüncü hanelerindeki rakamların toplamının 9,10,11 ve 12 olan öğrenci adaylarının okullara girmesini istedi. Kodlamaya uyan adaylar kazandı, diğerleri ise elendi." itirafında bulundu.

- Tanık, mahrem imamla birlikte görüştüklerini anlattı

İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesine yer verilen tanık H.Ç. de şüpheli F.A. ile İzmir Gaziemir'de bulunan askeri okulda sınıf arkadaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''F.A. yanıma gelerek polis olan abisinin Eskişehir'de görev yaptığını ve Eskişehir'de Enes kod isimli örgüt abisiyle tanıştığını söyledi. F.A. bana 'Enes' kod isimli kişiyle telefonda görüştüğünü, Enes'in İzmir'e sohbet için geleceğini söyledi. Ben ve F.A. hafta sonu örgüte ait bir eve gittik. Bizi bu eve Enes kod isimli örgüt abisi çağırmıştı. Buluşma için FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' sabit hatlarından ardışık arama sistemiyle arıyorlardı.''

Sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larıyla irtibatının kanıtlara dayandırıldığı, suçunu teyit eden birçok delile karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı, FETÖ/PDY'nin kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek örgüt hiyerarşisine dahil olmayı gönüllü tercih ettiği, bu şekilde örgütle organik bağ kurarak sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, tutuklu F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
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