2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor

2016 MEZUNU KKK 12. DÖNEM ASTTASAK DEVRESİ DÖRT YILDIR ATAMA BEKLİYOR!

2015 yılında dış kaynaktan temin edilmelerine müteakiben 15 Temmuz 2016' da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında 26.08.2016 tarihinde kurstan mezun edilerek idari izne yollanan ve sayıları 960 civarında olan Kara Kuvvetleri 12. Dönem ASTTASAK muvazzaf kursiyer astsubayların; alınan güvenlik tedbirleri neticesinde nasıp (atama) işlemleri yapılmamış, hiçbir neden gösterilmeden ilişikleri kesilmişti. İhraç ve tasfiye olmayan ancak alınan güvenlik tedbirleri neticesinde ilişiği kesilen mezun muvazzaf astsubaylar, mağduriyetlerinin dördüncü yılını doldurdular.

Hain darbe girişimi sonrasında yapılan tüm güvenlik soruşturmalarından temiz çıktıktan sonra mezun edilen kursiyer astsubayların nasıp (atama) işlemleri, alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde neden gösterilmeden iptal edilmişti. Mezun dış kaynak muvazzaf astsubay devresine 675 saylı KHK' nın 6.maddesine göre ilişik kesilme işlemi uygulanmıştı.

Fakat 12. Dönem ASTTASAK mezunu astsubaylar; kursu başarıyla tamamlayıp mezun olduklarını, yapılan tüm soruşturmalardan temiz çıktıklarını, ihraç veya tasfiye edilmemelerine rağmen ilişiklerinin kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirmekteler. Ayrıca herhangi bir terör örgütü ile hiçbir bağları olmadığı halde yaşadıkları mağduriyetten dolayı sivil yaşamlarında terör örgütü üyesi gibi algılanmaktan, durumlarının yanlış anlaşılmasından fazlasıyla muzdarip durumdalar.

Sivil hayatlarında, yaşadıkları haksızlıktan dolayı türlü zorlu süreçler geçiren, maddi-manevi çeşitli sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan mezun muvazzaf devre haklarının iadesini istiyor.

SÜLEYMAN SOYLU MEZUN KURSİYERLERE CNN TÜRK EKRANLARINDA SÖZ VERMİŞTİ

KKK 12. Dönem ASTTASAK mezunu astsubayların mağduriyetiyle ilgili 10.10.2019 tarihinde CNN Türk ekranlarında, Gazeteci Nedim ŞENER' in konuğu olan İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU, Nedim ŞENER' in 12. Dönem ASTTASAK devresinin durumuyla ilgili sorusuna; durumdan haberdar olduğunu, bu astsubayların tekrar soruşturmaya tabi tutularak mağduriyetlerinin giderileceğini ve görevlerine iade edileceğini ifade etmiş, bahsedilen durumda olan astsubayların biraz daha sabırla beklemelerini belirtmişti. İşte 10.10.2019 tarihinde CNN Türk ekranlarında, Nedim ŞENER ve Süleyman SOYLU arasında geçen o diyalog:

TÜRK CEZA HUKUKÇUSU PROF. DR. ERSAN ŞEN, MEZUN DEVRENİN MAĞDURİYETİNİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR

KKK 12. Dönem/2016 mezunu muvazzaf ASTTASAK kursiyerlerinin şu an Anayasa Mahkemesi' nde olan emsal karar davasını yürüten Prof. Dr. Ersan ŞEN, gerek katıldığı TV programlarında gerek yargı mercilerinde, mezun kursiyer astsubaylara hem hukuki hem idari açıdan yanlış işlem uygulandığını ifade ederken, mezun devrenin daha fazla mağdur edilmeden yasal haklarının iade edilmesini; rütbe, kıdem ve atama işlemlerinin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulamakta. Aksi halde mezun devreye yapılan uygulamanın hukuk devletine aykırılık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Ersan ŞEN, FETO terör örgütüyle olan kararlı mücadelede, mezun kursiyer astsubayların mağduriyetinin kesinlikle giderilmesi gerektiğinin altını çizmekte.

MAĞDURİYETLERİ MECLİS' TE SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİLİYOR

Mağdur edildikleri dört yıl boyunca Meclis' in ve TV programlarının gündeminden düşmeyen 12. Dönem ASTTASAK devresi için birçok milletvekili de Meclis' te konuşma yaptı veya Meclis' e önergeler sundu. Özellikle CHP, İYİ PARTİ ve MHP' li vekillerce 12. Dönem ASTTASAK devresinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis' te defalarca konuşma yapıldı, önergeler verildi.

HEM İKTİDAR PARTİSİ HEM MUHALEFET PARTİLERİYLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDELER

Mağduriyetlerinin giderilmesi adına çeşitli hukuksal ve idari girişimlerde bulunan, bazen de gerek Meclis' ten gerek kendi şehirlerinden randevu alarak hem iktidar partisi yetkilileri hem muhalefet partileri yetkilileriyle görüşmeler yapan mezun devre, olumlu geçen görüşmelere rağmen hala mağdur durumda olmaktan, mağduriyetlerinin giderilememesinden şikayetçi. Yeni kurulan GELECEK Partisi ve DEVA Partisi ile de temas halinde olan mezun devre, haklarını bütünüyle alana kadar gerek hukuksal anlamda gerek idari anlamda gerekse siyasi anlamda girişimlerde ve görüşmelerde bulunmaya devam edeceklerini ifade etmekteler.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNDA MAĞDURİYETLERİ DİLE GETİRİLİYOR

Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP MHP İYİ Parti vekillerince, komisyonda zaman zaman gündeme getirilen KKK 12. Dönem ASTTASAK mezunlarının mağduriyeti henüz çözülebilmiş değil.

KARA KUVVETLERİ İLE YAZIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KKK 12. Dönem mezunu muvazzaf ASTTASAK devresi, mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli resmi yazışmalarda bulunarak, haklarını alma konusunda ciddi anlamda ısrarcı olduklarını gösteriyor.

Bu yazışmalar neticesinde askeri yetkililer; çıkan KHK'nın 12. Dönem ASTTASAK mezun devresine sehven uygulandığını ifade etmekteler. Okul ise 12. Dönem ASTTASAK devresinin mezun edildiğini, 6 ay olan kurs sürecinin başarıyla tamamlandığını, atamaların yapılması gerektiğini, asıl KHK'da geçen temin işlemleri bitmemiş olan kişilerin; 12. Dönem ASTTASAK devresinden sonra okula gelecek olan 2017/13.Dönem ASTTASAK devresinin olduğunu ve sadece 2017/13. devresinin işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğini belirtmekteler. Aynı şekilde askeri yetkililer, 12. Dönem ASTTASAK devresinin o zaman ki personelin hataları yüzünden bu mağduriyeti yaşadığını bildirmekte.

ARALARINDA UZMAN ÇAVUŞLUKTAN TERFİ EDEN KURSİYERLER DE VAR

Sayıları 900' ün üzerinde olan mezun 12. Dönem ASTTASAK devresi içerisinde; 60 kişi civarında uzman çavuşluktan astsubaylığa terfi edilmesi gereken kursiyerler de bulunmakta. Uzman çavuş kökenli kursiyerler de diğer devreleri gibi kurstan mezun edilmelerine müteakiben muvazzaf astsubay rütbelerine terfi edilmemiştir. Ancak mezun oldukları halde, kurs işlemleri iptal edilerek uzman çavuş olarak kıtalara geri yollanmışlardır. Şu an Suriye ve Güneydoğu gibi tehlikeli yerlerde, bölgelerde görev yapan uzman çavuş kökenli mezun 12. Dönem ASTTASAK kursiyerleri de muvazzaf olarak astsubaylığa terfilerinin yapılıp mağduriyetlerinin giderilmesini istemekte.

RANDEVU TALEPLERİNDE BULUNUYORLAR

Kara Kuvvetleri 12. Dönem ASTTASAK mezunu astsubaylar, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR' dan ve İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU' dan defalarca randevu talebinde bulunduklarını ifade ediyorlar. Ancak iki bakanla da bir türlü yüz yüze görüşme fırsatını elde edememekten yakınıyorlar. Mezun devre kendilerine randevu verilmesi konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı özel kalemine; İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU' nun CNNTÜRK ekranlarında söz verdiği güvenlik soruşturmasının başlatılması için 12. Dönem ASTTASAK mezunu astsubaylar adına gerekli evraklar, resmi yazılar ve belgeler derlenip dosya yapılarak teslim edilmiştir. Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığına da gerekli başvurular yapılmıştır.

CUMHURBAŞKANI, MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE İÇ İŞLERİ BAKANI' NDAN CEVAP BEKLİYORLAR

Şanlı üniformalarına, rütbelerine ve kıdemlerine kavuşmayı dört gözle bekleyen mezun Kara Kuvvetleri Muvazzaf 12. Dönem ASTTASAK devresi, ülkelerine tekrar asker olarak hizmet etmek için can atıyor. Hiçbir terör örgütü bağlantılarının kesinlikle bulunmadığını, üniformalarını ve rütbelerini haklarıyla kazandıklarını belirten mezun devre, gerekirse tekrar tekrar soruşturmadan geçmeye hazır olduklarını belirtiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN' dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR' dan ve İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU' dan olumlu dönüş bekleyen, sayıları toplamda 960 civarı olan mezun devre, görmezden gelinmeyeceklerini umut ederek dört yılı aşkın süren mağduriyetlerinin son bulmasını temenni ediyor.

SAYIN BAKAN' IM BİZ HAZIRIZ!

Rütbeleri ve üniformaları uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren astsubaylar; Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR ve İç İşleri Bakanı Süleyman SOYLU' ya hazır olduklarını, üniformalarını tekrar giyecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini kesin bir kararlılıkla ifade ediyorlar.

KKK 12. DÖNEM ASTTASAK Devresi Sosyal Medya Hesapları

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