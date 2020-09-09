1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün yeniden yFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında örgütün "izdivaç imamı" olduğu ileri sürülen Ali B. gözaltına alındı.apılanması kapsamında örgütün izdivaç sorumlusu olduğu ileri sürülen Ali B, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı
 09 Eylül 2020 11:15
Yazdır
FETÖ'nün 'izdivaç imamı' Ankara'da yakalandı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında örgütün "izdivaç imamı" olduğu ileri sürülen Ali B. gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılmaya başlayan örgütün belirli kademelerde yeniden yapılanmaya gittiği ihbarını değerlendiren ekipler, bu kapsamda örgütün "izdivaç" faaliyetlerini yürüttüğünü tespit ettikleri Ali B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ali B'nin örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerinden aldığı talimat doğrultusunda, Türkiye'de bulunan FETÖ mensuplarının örgüt içi evlilik yapmalarını koordine ettiğini belirleyen ekipler, düzeledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali B'nin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, şüphelinin örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmalar ortaya çıktı.

- "Hala aktif hizmet ediyor zaten"

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yeniden organize olmaktan vazgeçmediğini gözler önüne seren yazışmaların bir kısmı şöyle:

" ... Bir abla var. Onun davası vs. problemi yok şükür. Bu arkadaşa olur gibi. 1995. Gazi maliye mezunu. Boy 1.65-66 İzmir'de oturuyor. Baba emekli. Mali müşavirlik stajı yapıyor. 1,5 yılı daha var bitirmesine. Anne baba girip çıktı beraat etti. Arkadaşa uygunsa foto atayım."

" Tamamdır, soruyorum abi."

"95 doğumlu Ankara Üniversitesi bu yıl mezun olacak, 1-2 dersi kalmış. Ankara'da yaşıyor. Memleketi Uşak. Bizim evde kalıyor. Aile bizimle aynı görüşte. Dosyası yok şimdilik. Ankara'da bir dershanede öğretmenlik yapıyor. Maddi durumu çok iyi, manevi olarak da çok iyi birisi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor zaten."

"96'lı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye mezunu. 6 yıl 3 ay ceza aldı bu sene baharda. Ankara'da yaşıyor, ailesiyle kalıyor. 15 Temmuz'dan beri normalde bizle kalıyordu. Kırşehirli aslen. Ailesi önceden bizdendi, şimdi aynı görüşte değiller."

- "Katalog evlilik" modeli sürdürülüyor

Şüpheli Ali B'nin el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün yeniden yapılanırken "katalog evlilik" modelini sürdürdüğü, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri, boyu-kilosu, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı şeklinde sınıflandırma yapıldığı belirtildi.

MİT'in, ByLock kullanıcı olduğu da tespit edilen Ali B'nin irtibatlı olduğu kişiler üzerinden örgütün Türkiye izdivaç yapılanmasına yönelik araştırmalarının devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'FETÖ'ye yardım' davası Ankara'ya gönderildi
09 Eylül 2020 13:11		 Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
09 Eylül 2020 10:40
Mardin'de MİT ve Jandarma ortak operasyonuyla 3 terörist yakalandı
09 Eylül 2020 10:23		 'Reyhanlı sorumlusu terörist yakalandı'
09 Eylül 2020 08:03
DAEŞ'in Diyarbakır emiri çorbacıda yakalandı
09 Eylül 2020 07:57		 Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
09 Eylül 2020 06:40
FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulüne hapis cezası
08 Eylül 2020 17:39		 Karadeniz'de yaylacılara PKK uyarısı
08 Eylül 2020 17:34
Yakalanan terörist Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait kimlik çıktı
08 Eylül 2020 15:51		 Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
08 Eylül 2020 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'FETÖ'ye yardım' davası Ankara'ya gönderildi13:08 - İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı13:00 - YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı12:57 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı12:55 - MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında ikinci duruşma12:53 - MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti
12:51 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti12:49 - Batman'da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:25 - Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü12:10 - Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı12:07 - Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
12:07 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi12:05 - Doların kritik eşikteki seyri sürüyor12:05 - Başpehlivanın katili her şeyi anlattı! 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti12:04 - DSÖ'den açıklama geldi: AstraZeneca aşı çalışması durduruldu11:57 - Ayasofya için temyiz yoluna başvuruldu mu? Metin Kıratlı'dan açıklama
11:56 - Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Motorine bir indirim daha geliyor
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Silah 1
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
sokağa çıkma yasağı 3
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 1
düğünü cafede yapmak 1
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 2
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam