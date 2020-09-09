Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti
|09 Eylül 2020 11:15
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sürpriz bir kararla, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti.
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