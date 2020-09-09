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Muğla'da bir kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Muğla'da bir kadını taciz eden şüpheli yakalandı
 09 Eylül 2020 11:18
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Muğla'da markette bir kadına tacizde bulunarak darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Milas ilçesinde E.G'yi market içinde taciz ederek darbeden şüpheli K.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

K.Z, Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalandı.
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