1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını 3.120 liradan satılıyor
 09 Eylül 2020 12:42
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.089,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,30 460,50 465,50 465,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.035,00 3.056,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00 425,00 424,50 429,50
Lira(Tam) Ziynet 2.965,00 2.985,00 2.998,00 3.018,00
Yarım Ziynet 1.483,00 1.493,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 741,00 746,00 750,00 755,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doların kritik eşikteki seyri sürüyor
09 Eylül 2020 12:05		 Borsa güne yatay başladı
09 Eylül 2020 10:04
Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Eylül 2020 18:25		 Çeyrek altın 746,00 TL'ye geriledi
08 Eylül 2020 17:23
Dolar ve avro günü nasıl tamamladı?
08 Eylül 2020 17:17		 TESK Başkanı Palandöken'den 'araç sigorta fiyatları düşürülsün' talebi
08 Eylül 2020 10:58
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
08 Eylül 2020 07:45		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
07 Eylül 2020 18:23
Çeyrek altın yeniden 750 TL oldu
07 Eylül 2020 17:35		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
07 Eylül 2020 17:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Ankara Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri13:16 - Tarım'da görevde yükselme süreci başlıyor13:11 - Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'FETÖ'ye yardım' davası Ankara'ya gönderildi13:08 - İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı13:00 - YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı12:57 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
12:55 - MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında ikinci duruşma12:53 - MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti12:51 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti12:49 - Batman'da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:25 - Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
12:10 - Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı12:07 - Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?12:07 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi12:05 - Doların kritik eşikteki seyri sürüyor12:05 - Başpehlivanın katili her şeyi anlattı! 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti
12:04 - DSÖ'den açıklama geldi: AstraZeneca aşı çalışması durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Motorine bir indirim daha geliyor
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nusret'in lübnan'a bağış yapması 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 1
hamle gelirse gereğini yapın 1
çekimser 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
waffle 1
bitcoin 2
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam