Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını 3.120 liradan satılıyor
|09 Eylül 2020 12:42
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.089,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|460,30
|460,50
|465,50
|465,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.035,00
|3.056,00
|3.068,00
|3.089,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|420,00
|425,00
|424,50
|429,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.965,00
|2.985,00
|2.998,00
|3.018,00
|Yarım Ziynet
|1.483,00
|1.493,00
|1.499,00
|1.509,00
|Çeyrek Ziynet
|741,00
|746,00
|750,00
|755,00
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