Ayasofya için temyiz yoluna başvuruldu mu? Metin Kıratlı'dan açıklama
|09 Eylül 2020 11:57
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Bugün bazı internet sitelerinde, Cumhurbaşkanlığı'nın, Ayasofya kararı için, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurduğu iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ayasofya için temyiz yoluna başvurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İşte İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın açıklaması
1- Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.
Öte yandan İletişim Başkanlığı, "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerin "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır."
2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) September 9, 2020
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