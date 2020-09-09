DSÖ'den açıklama geldi: AstraZeneca aşı çalışması durduruldu
|09 Eylül 2020 12:04
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Oxford Üniversitesi ile aşı çalışmalarına devam eden Astra Zeneca bugün sabah saatlerinde klinik denemelerde bir katılımcının rahatsızlanmasının ardından, rutin prosedürün uygulanarak aşının denemelerine ara verildiğini açıklandı.
"GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"
Konuyla ilgili bir sosyal medya etkinliğinde konuşan DSÖ yetkilisi Dr. Soymya Swaminathani, "Sadece hız hakkında konuşuyor olamamız, normalde yapılması gerekeni yapmayacağımız ya da kestirme yola başvuracağımız anlamına gelmez. Süreç oyunun kurallarına göre devam etmeli. Aşı ve ilaçları insanlara vermeden önce onların güvenliğini test etmek zorundasınız. İieriye yönelik Covid-19 tedavisi için bir aşının güvenliği her şeyden öne gelir" dedi.
Öte yandan, DSÖ sözcüleri, Reuters'ın AstraZeneca'nın küresel denemelerini durdurmasına neden olan ve deneyler nedeniyle açıklanmayan bir hastalığa yakalanan katılımcı ile ilgli sorusuna yanıt vermedi.
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