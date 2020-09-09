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Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta pandemi nedeniyle izin verilmeyen toplu yürüyüş ve kutlamalara Kırşehir'de CHP tarafından izinsiz olarak düzenlenen meşaleli yürüyüşe polisler engel olmuştu. Bu sırada toplanan CHP'li vekil ve danışmanları ile bir çok partilinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
 09 Eylül 2020 12:10
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Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı

İHA'nın geçtiği habere göre; Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle CHP tarafından düzenlenmek istenen fener alayı gecesi sonrası CHP'de korona virüs salgını paniği başladı.

CHP'DE KORONAVİRÜS PANİĞİ
Valilikçe iznin çıkmadığı milletvekili Metin İlhan'ın ise darp edildiğini ileri sürdüğü geceden sonra Belediye Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal ve milletvekili danışmanı Mesut Karakurt sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

CHP milletvekili Metin İlhan'ın danışmanı Mesut Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an evdeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile" diye not yazdı.

Polisle partili bir grubun karşı karşıya geldiği 30 Ağustos akşamı sonrasında danışmanların koronavirüse yakalandıkları belirtiliyor. 30 Ağustos akşamı CHP önünde düzenlenen ve kalabalık bir grubun yer aldığı gecede bulunanların sağlık kontrolü için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları da öneriliyor.

Geçtiğimiz 30 Ağustos akşamı, CHP parti binası önünden Cacabey Meydanına meşale yakıp yürüyerek saygı duruşunda bulunmak istemiş, Kırşehir Valiliği ise pandemi gerekçesi ve izin istenmediğini gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermemişti.
İhlas Haber Ajansı
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