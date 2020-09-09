1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti saflarına geçti. Usta'nın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.
 09 Eylül 2020 12:53
Yazdır
MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti. Törene İYİ Parti Lideri Meral Akşener de katıldı. Usta'nın bu hamlesi ile birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

"GAGALANACAKSINIZ PEŞİNEN SÖYLEYEYİM"

İYİ Parti'ye katılanlar için düzenlenen törende bir konuşma yapan Akşener, "Gerçekten inanılmaz zorlu bir yolculuk. Ama o iç hesaplaşmayı yaptığınız zaman iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş diyeceksiniz. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsaydı, Türkiye'de neler konuşulurdu? Bugün eğer işsizlik, esnafın derdi, haksızlığa uğrayan çocukların derdi, üniversite mezunlarının yüzde 80'inin fazlasının yurt dışına gitmeyi düşünmeleri konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Çok çalışacaksınız. Türkiye'nin sorunlarına ve çözüm önerilerine vakıf bir insansınız Gagalanacaksınız onu peşinen söyleyeyim. Sonra akşam kafayı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yola çıkmışım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

USTA'NIN İHRAÇ SÜRECİ

Erhan Usta, 2018'de TBMM'de "Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir" deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti ile MHP arasındaki 'ittifak' görüşmeleri için "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dedikten sonra ise MHP'den ihraç edilmişti.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Usta'nın İYİ Parti'ye geçmesi ile TBMM'de sandalye dağılımı şöyle oldu; AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 38, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı
09 Eylül 2020 12:10		 Türkiye Meryem'i İran'a vermedi
09 Eylül 2020 09:04
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
09 Eylül 2020 08:23		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstenen platforma taşınsın, haklıyız
09 Eylül 2020 08:21
Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak
09 Eylül 2020 08:06		 Yunanlılara karşı havada da, karada da, denizde de üstünüz
09 Eylül 2020 06:50
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
09 Eylül 2020 00:45		 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Eylül 2020 00:43
Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
09 Eylül 2020 00:41		 9 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Eylül 2020 00:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Ankara Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri13:16 - Tarım'da görevde yükselme süreci başlıyor13:11 - Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'FETÖ'ye yardım' davası Ankara'ya gönderildi13:08 - İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı13:00 - YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı12:57 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
12:55 - MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında ikinci duruşma12:53 - MHP'den ihraç edilen vekil törenle İYİ Parti'ye geçti12:51 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti12:49 - Batman'da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:25 - Marmaris'te balıkçı barınağında ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
12:10 - Kırşehir'de, 30 Ağustos'u kutlayan 2 CHP'li virüs kaptı12:07 - Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?12:07 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi12:05 - Doların kritik eşikteki seyri sürüyor12:05 - Başpehlivanın katili her şeyi anlattı! 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti
12:04 - DSÖ'den açıklama geldi: AstraZeneca aşı çalışması durduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Motorine bir indirim daha geliyor
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
Bay Silah 1
sokağa çıkma yasağı 3
kırmızı oda 2
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 5
miha zajc 1
waffle 1
08.09.2020 malatya depremi 1
oghenekaro etebo 2
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam