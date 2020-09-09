MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında ikinci duruşma

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapılıyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu ve Mehmet Ferhat Çelik katıldı. Tutuksuz sanıklardan Eren Ekinci ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, aralarında Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker'in de bulunduğu CHP milletvekilleri, HDP Milletvekili Hüda Kaya ve Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda siyasetçi takip ediyor.

Bu arada, çok sayıda kişinin katılmak istemesi nedeniyle duruşmada, maske takılmasına karşın sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Duruşmada sanıkların ve avukatlarının, celse arasında mahkemeye sunulan mütalaaya karşı beyanlarının alınması bekleniyor.

Mahkeme heyeti başkanı, salgın nedeniyle duruşma salonunun saatte bir dezenfekte edileceğini söyledi. Duruşma, tutuklu sanık Hülya Kılınç'ın mütalaaya karşı savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

- Adliye önünde basın açıklaması

Duruşma öncesi sanıklara destek vermek amacıyla İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açtı.

Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu, burada grup adına açıklama yaptı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin guvenligi veya ic veya dıs siyasal yararları bakımından niteligi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri acıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca, kamu güvenliği nedeniyle dosya içeriklerinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması ve gizli bilgilerin olduğu evrakın dosyaya taraf olmayan üçüncü kişiler ile uygun vekaletname sunmayan avukatlar tarafından incelemesinin kısıtlanmasına karar vermişti.

- İlk duruşmada 3 tahliye

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın 24 Haziran 2020'de yapılan ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

Celse arasında mahkemeye sunulan mütalaada, 8 sanığın da "devletin guvenligine ve siyasal yararlarına iliskin bilgileri acıklama" ve "2937 Sayılı Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli Istihbarat Teskilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.