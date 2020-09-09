Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
|09 Eylül 2020 12:57
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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimi uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.
Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Durmuş, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını belirtti.
Durmuş, alınan karara ilişkin şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya gelmektir."
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