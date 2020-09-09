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İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İnşaat döneminde 158 milyon dolar yatırım ile 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali, 14 yılda toplam GSYH'ye 6,8 milyar dolar, üretime 15 milyar dolar katkı vererek 231 bin kişinin istihdam edilmesini sağladı
 09 Eylül 2020 13:08
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İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali'nin 14 yılda üretime 15 milyar dolar, gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 6,8 milyar dolar katkı yaptığını, 231 bin kişinin de istihdam edilmesini sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül 2006'da yenilenerek hizmete açılan dış hatlar terminalinin ekonomiye katkısı hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan, "havalimanının 30 milyon yolcu kapasitesi, 31 ülkede 87 destinasyona direkt uçuş imkanı ile şehir turizmine ve ülke ekonomisine önemli etki sağladığına" ilişkin mesajı alıntılayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat döneminde 158 milyon dolar yatırım ile 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali, 14 yılda toplam GSYH'ya 6,8 milyar dolar, üretime 15 milyar dolar katkı vererek 231 bin kişinin istihdam edilmesini sağladı."
Anadolu Ajansı
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