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Tarım'da görevde yükselme süreci başlıyor

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecinin başladığını açıkladı.
 09 Eylül 2020 13:16
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Tarım'da görevde yükselme süreci başlıyor

Tarım hizmet kolunda yetkili sendika Toç Bir Sen, Tarım ve Orman Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecinin başladığını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce, 81 İl Müdürlüğüne, 15 Bölge Müdürlüğüne ve 156 Merkeze Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüğüne bugün tarihli gönderilen yazıda; 11 /06/2020 tarihli Kurum İdari Kurulu Toplantısı B)Talepler başlığı 6'ncı maddesi'nde alınan karar neticesinde; Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A kapsamında görev yapan personele yönelik, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması planlandığı belirtildi.

Personel Genel Müdürü İrfan İçöz'ün imzasıyla gönderilen yazıda; Bu minvalde; ihtiyaç duyulan boş kadrolar için yapılması planlanan sınava ilişkin tesis edilecek işlemlere esas olması maksadıyla, sınava katılacak personele ait bilgilerin, yazı ekinde gönderilen tablolara işlenerek, en geç 25/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

Çalışanlarımızın büyük bir heyecanla beklediği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sürecinin başlatılması talimatları için Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye, emekleri için de Genel Müdürümüz Sayın İrfan İçöz'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, bu kazanımımızın Tarım-Orman çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.
Memurlar.Net
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