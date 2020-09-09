ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
|09 Eylül 2020 13:42
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Başkanlıkça düzenlenen sınavlarda, adaylardan HES kodu istendiğini hatırlattı.
Bunun yanı sıra bu zamana kadarki sınavlarda, sınav görevlileri için HES kodu bilgisinin ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını ifade eden Aygün, şunları kaydetti:
"HES kodları aracılığıyla sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atıyorduk. HES kodu bilgisini, adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine kaydedilen görevliler, sınav görevi talebinde bulunabilecekler."
HES kodunun geçerlilik tarihinin, görev talep edilen sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğinin altını çizen Halis Aygün, kodun nasıl edinileceğine ilişkin bilginin Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" adresinde yer aldığını hatırlattı.
HES kodlarından sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevlerini iptal ederek yerlerine yeni görevliler atıyoruz.Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 9, 2020
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