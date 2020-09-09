Rize'de kamu binalarına 'HES kodu'yla girilebilecek
|09 Eylül 2020 13:45
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Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde ve Rize'de Kovid-19 pozitif vaka sayılarının artması üzerine yeni tedbirlerin hayata geçirilmeye devam edildiği belirtildi.
Rize genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca pek çok tedbirin hayata geçirildiği ve bu tedbirlerin rutin denetimlerinin yapıldığı vurgulandı.
Yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayan kişilerin tespit edildiği ve idari para cezası uygulanarak Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması üzerinden denetimlerin başlatılacağına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"Daha kapsamlı denetimlerin yapılabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarımıza hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın ve çalışan personelimizin sağlık güvenliği açısından kurum girişlerinde HES denetimleri başlatılacaktır. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişilere gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Yapılan bu denetimlerle birlikte olası risklerin önüne geçerek artan vaka sayısını durdurmak ve sayıyı azaltmak hedeflenmektedir. Tüm vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında hassas davranırsa oluşan olumsuz tablo, kısa süre içerisinde normale dönecektir."
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