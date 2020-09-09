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İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'skandal' iddiaları yalanladı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın kalp krizinden vefatının altından büyük bir skandal yer aldığı iddia ediliyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre iddiaları yalanladı
 09 Eylül 2020 17:30
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İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'skandal' iddiaları yalanladı

Avaztürk internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce görev yaptığı Milas'tan Muğla Olgunlaşma Enstitüsüne Müdür vekili olarak atanan Hüdayi Baş, buradaki başarılı çalışmaları sonrasında Bakanlıktan asil Müdürlük kadrosu talep edilir.

Bu kadro beklenirken, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü için 4 kişilik Usta Öğretici kadrosu ihtiyacı için sınav açılır.

Bu sınavda başarılı olanların listesi 28 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilmesi gerekirken, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Komisyon Başkanı da olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü listeye müdahale ederek değişiklik yapmak ister.

Hüdayi Baş ise okul müdürü olarak sınavlarda başarı elde edenlerin listede olmasını ve göreve başlamasında ısrarcı olur.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın bu liyakat ısrarı üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hüdayi Baş'ı makamına davet eder. Bu esnada Baş, Töre'ye kazanan Usta Öğretici adaylarının isimlerini teslim edince İl Milli Eğitim Müdürü Töre, "işine gelmiyorsa, prensiplerine aykırı ise istifa et git" diyerek bağırıp çağırdığı iddia edilir.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, İl Milli Eğitim Müdürü'nün daha önce telefonda o an da makamdaki tavır ve davranışları ile hakarete varan ifadeleri üzerine fenalaşarak makam odasını terk eder.

Kendine geldikten sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi verme amaçlı bir dilekçe yazıp imzalar ve gönderir. Bu olayın hemen akabinde de fenalaşarak hastaneye kaldırılır. Bu sabah (9 Eylül 2020) da hayatını kaybeder

Bu arada cenaze evine giden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye merhumun eşinin büyük tepki gösterdiği de iddia ediliyor.

İşte Hüdayi Baş'ın Bakanlığa yazdığı bilgi verme amaçlı dilekçesi...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İDDİALARI YALANLADI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Olgunlaşma Müdürü Hüdayi Baş'ın ölümüyle ilgili hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, internet sitesi üzerinden yayın yapan bazı haber sitelerinde, "Muğla'da 'torpil'e direnen başarılı eğitimci Hüdayi Baş bedelini hayatıyla ödedi" başlığı altında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve iftira niteliği taşıdığını belirtti.

Baş'ın 08 Eylül sabahı evinde vefat ettiğini hatırlatan Töre, vefat haberinin başta şahsı olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğduğunu kaydetti.

Töre, merhum eğitimci için aynı gün öğlen saat 12.00'da Muğla olgunlaşma Enstitüsünde bir tören düzenlendiğini, törene Seydikemer ilçesinde bulunması sebebiyle katılamadığını vurguladı.

Bazı internet haber sitelerine servis edilen bir haberi üzülerek öğrendiğini anlatan Töre, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bu haberlerde katılamadığım cenaze töreninde merhumun eşi ile yaşadığım yaşandığı iddia edilen tamamen uydurma senaryolar yer almıştır. Bir takım internet sitelerinde yer alan bu haberlerde bahsedildiği üzere Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ı makam odamdan kovduğum, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği iddiası asılsızdır."
Memurlar.Net
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