1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı

Van'ın Başkale ilçesinde nikahlarına 2 gün kala yakalandıkları korona virüsü yendikten sonra hayatlarını birleştiren diş hekimi Dilek Didem ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen şifa arayan hastalarını tedavi etmeye devam ediyor.
 09 Eylül 2020 14:10
Yazdır
Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı

Van'ın Başkale ilçesinde nikahlarına 2 gün kala yakalandıkları korona virüsü yendikten sonra hayatlarını birleştiren diş hekimi Dilek Didem ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen şifa arayan hastalarını tedavi etmeye devam ediyor.

İnsanların sağlığına kavuşması için kendi önceliklerini erteleyen, günlerce evlerine gitmeyerek her türlü fedakarlığı ortaya koyan sağlık çalışanları, korona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için çaba gösteriyor. Başkale ilçesinde de ilk günden bu yana fedakarca çalışan Dilek Didem Kaplan ve Ramazan Sinsiner'e hastanede görev yaptıkları sırada korona virüsü tanısı konuldu. Temmuz ayında hayatlarını birleştirmeye hazırlanan çift, nikah tarihinden 2 gün önce yapılan testin sonucunun "pozitif" çıkması üzerine en mutlu günlerini ertelemek zorunda kaldı. Gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlanan çift, 26 günlük karantina ve izolasyon sürecinde psikolojik açıdan da büyük çöküntü yaşadı. Zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşan ve erteledikleri nikahı 20 Ağustos'ta kıyarak hayatlarını birleştiren Sinsiner çifti, hastalık sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

"Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık"

Doktor Ramazan Sinsiner, hastanedeki personelde korona virüs tespit edilmesi üzerine yapılan sağlık taramasında testinin "pozitif" çıktığını söyledi. Bunun üzerine gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlandığını ve evde kendilerini izole ettiklerini belirten Sinsiner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlık açısından çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte eşimle birbirimize destek olmaya çalıştık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık. Sürecin tamamlanmasıyla hem işimizin başına geçtik hem de nikahımızı kıydık. Çok zor bir süreç atlattık. Hastalarımızdan ricamız, bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için tedbirlere uymalarıdır. Maskeleri çene altında, dirseğe, kafasına takan insanlar görüyoruz. Maskeyi takmazsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilir, başka maskeler takmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize, yakınlarınıza bulaşmadan önlemlerinizi alın."

"Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir"

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner ise çok zor bir süreç atlattıklarını belirterek, "Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık. Ateş ve öksürük nedeniyle zorlandım. İlaçlarla ayakta durmaya çalıştım. Eşimle birbirimize destek olarak süreci en az hasarla atlatmak için çaba gösterdik. Nikah gününü daha önce almıştık ancak karantina başlayınca iptal oldu. Karantina biter bitmez tekrar tarih alarak evlendik. Bu hastalıkta önlem almak çok önemli. İnsanların hastanede bile maske takmadığını görüyoruz ama bunlar insan hayatını ilgilendiriyor. Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir. Bunun sorumluluğunu almak kolay değil" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
08 Eylül 2020 18:01		 KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi
06 Eylül 2020 15:16
'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'
06 Eylül 2020 14:48		 Uzmanından yüz yüze eğitim öncesi ailelere virüs tavsiyeleri
06 Eylül 2020 12:10
Koronayı yenen avukat: Temas ettiğim kişiler 'benim adımı verme' dedi
06 Eylül 2020 09:56		 İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi
03 Eylül 2020 20:08
Bilim Kurulu üyesinden 'sonbahar ve kış' uyarısı
03 Eylül 2020 18:27		 Sağlık çalışanları uyardı: Kimse bana bir şey olmaz demesin
01 Eylül 2020 11:29
'Sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz'
31 Ağustos 2020 20:35		 Bilim Kurulu Üyesi: Grip ve 'korona'yı ayırt eden tanı testleri geliştirildi
31 Ağustos 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:57 - ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis14:50 - Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının testi pozitif çıktı14:50 - Malatya'da 24 saatte 35 artçı sarsıntı14:48 - Bakan Pakdemirli'den kuru üzüm alım fiyatı açıklaması14:46 - YÖK'ü akademik ve liyakat temelli araştırma görevlisi alım projesinden dolayı tebrik ediyoruz14:44 - Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar
14:41 - Virüs tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu14:38 - Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar14:25 - Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi14:20 - Virüsten ölümlerin azaltılması için sokağa çıkma yasağı önerisi14:10 - Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı14:05 - Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Teslim olan terörist sayısı artıyor
14:01 - İki üniversite daha eğitim kararını açıkladı13:56 - Kırmızı ve Gri Kategori'den iki terörist etkisiz hale getirildi13:51 - Kılıçdaroğlu: İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız13:45 - Rize'de kamu binalarına 'HES kodu'yla girilebilecek13:42 - ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
13:38 - Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Motorine bir indirim daha geliyor
Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.09.2020 malatya depremi 1
josef de souza 1
bitcoin 2
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 1
miha zajc 1
Bay Silah 1
taner olgun 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
iyi insanlar biriktirmek 1
SON İLANLAR
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam