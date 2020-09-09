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Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar

İkinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Fabrikaların taleplere yetişememesi de fiyatları yukarı çekiyor.
 09 Eylül 2020 14:38
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Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre: Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira

Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira
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