Virüs tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
Yirmi dört gündür yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedbir amaçlı uyutulduğu belirtildi.
|09 Eylül 2020 14:41
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Corona virüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için, tedbir amaçlı uyutuldu.
17 Ağustos'ta virüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Astım hastası olan Muhittin Böcek'in, akciğerlerinde tahribat oluştuğu, ciğerlerinin daha fazla zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu açıklandı.
Muhittin Böcek, 24 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.
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