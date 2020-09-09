Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar
|09 Eylül 2020 14:44
|Yazdır
Trakya'da vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin de olduğu gözlendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.
Edirne'nin işlek caddelerinden Saraçlar'da dolaşan çoğu vatandaş, sorumluluk bilinciyle maske takmaya özen gösteriyor.
Buna rağmen sayıları az da olsa bazı vatandaşlar, maskelerini ya çenelerinin altında tutuyor ya da kollarına takmaya devam ediyor.
- Yurt dışından gelen tüm araçlara maske ve dezenfektan dağıtılıyor
Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda, yurt dışından Edirne'ye gelen tüm araçlardaki yolculara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı uygulamasına devam edilmesi kararı alındı.
Edirne Belediyesi de sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun gelen turistler için sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin uyarıcı afişler hazırlandı.
Afişler özellikle alışveriş merkezleri ve Bulgaristan vatandaşlarının yoğun bulunduğu alanlara asılacak.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşların çoğu sorumluluk bilincinde olduğu gözlense de az sayıda vatandaşın maske takmadan dolaştığı görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Malatya'da 24 saatte 35 artçı sarsıntı
09 Eylül 2020 14:50
|Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının testi pozitif çıktı
09 Eylül 2020 14:50
|Bakan Pakdemirli'den kuru üzüm alım fiyatı açıklaması
09 Eylül 2020 14:48
|Virüs tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
09 Eylül 2020 14:41
|Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Teslim olan terörist sayısı artıyor
09 Eylül 2020 14:05
|Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
09 Eylül 2020 13:28
|Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
09 Eylül 2020 11:06
|Doktor İnce: Evde ayrı odada kalıyorum, kızıma sarılamıyorum
09 Eylül 2020 11:02
|İdlib'de rahatsızlanan tuğgeneral Erdoğan şehit oldu
09 Eylül 2020 11:02
|İstanbul'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
09 Eylül 2020 10:00