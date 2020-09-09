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YÖK'ü akademik ve liyakat temelli araştırma görevlisi alım projesinden dolayı tebrik ediyoruz

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugün ilan edilen YÖK-Gelecek projesinde, katkısı olan, emek veren herkesi tebrik ediyoruz
 09 Eylül 2020 14:46
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YÖK'ü akademik ve liyakat temelli araştırma görevlisi alım projesinden dolayı tebrik ediyoruz

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Memurlar.Net olarak, yükseköğretim kurumlarında başta öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olmak üzere tüm akademik alımlarda belirli adayı tarif eden, fırsat eşitliğini engelleyen, ihtiyaçtan öte birilerine iş kapısı olmak için ilan edilen kadroları yıllardır gündem etmeye devam ettik. Kişiye özel kadrolarla olan bu mücadelede bir takım çevreler rahatsız olsa da, yanlışı göstermeye gayret ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Hatta, üniversitelerce yapılan yanlışlar "hatadan geri dönmekte bir erdemdir" anlayışıyla zaman zaman kendilerince doğrudan iptal edildi. İptal edenleri de tekrar tebrik ediyoruz.

Ancak, Pamukkale Üniversitesi Rektörünün eşini tarif eder şekilde ilana çıkması ve sonucunda kadroya sadece eşinin başvurması ile başlayan süreçte sistem/sizliğin ve ortadaki başıboşluğun getirdiği keyfiyet toplumun tüm kesimlerini rahatsız etmeye başladı. Bunun sonucunda, YÖK tarafından hızlı bir şekilde Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevden uzaklaştırıldı. Bu önemli gelişmenin ardından, 10 Ağustos 2020 tarihli yazımızda; "Rektörü Görevden Alan YÖK'ü Tebrik Ediyoruz Ama Yeterli Değil" başlığı altında, "Üniversitelerin bilimsel açıdan diğer dünya üniversitelerinin gerisinde kalmaması için, hak edenlerin göreve geldiği bir sistem kurulmalıdır. Üniversiteler, belediyeler gibi çiftlik olarak yönetilmemelidir. Liyakat esas olmalı akraba kayırmacılığı engellenmelidir. Bunun için özellikle akademiye ilk giriş basamağı olan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alım ilanları sürekli olarak mercek altında tutulmalı ve merkezi bir alım sistemi geciktirilmeden kurulmalıdır." önerisini sunmuştuk.

Yaşanan bu süreçler yükseköğretim sistemine dahil edilecek akademisyenlerin liyakat temelli bir anlayışla üniversitelere yerleştirmesine vesile oldu diyebiliriz. Bugün, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ tarafından "GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI İÇİN "YÖK-GELECEK PROJESİ" kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu açıklamada projenin üç aşamalı (Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi İstihdamı, Öncelikli Alan Öğretim Üyesi İstihdamı, Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) detayları anlatırken, akademisyen istihdamında amacın ne olması gerektiğine dair tüm üniversitelere ciddi mesajlar verildi.

YÖK Başkanı SARAÇ;

- Akademide kadro kullanılmasında hedefin sadece istihdam sağlamak olmadığını, kamu yararı çerçevesinde bunun ancak bir sonuç olması gerektiğinin ortada olduğunu,

- Araştırma Görevlisi istihdamında, tarif edilen kadro için belli bir kişinin değil, ihtiyaç duyulan profilin tanımlanmasını; hak ve adalet duygusunu zedelemeyecek, fırsat eşitliğini gözetmek üzere ilan edilen kadro için başvuru yapabilecek yeterince adayın sistemde bulunuyor olmasına dikkat edilmesi gerektiğini,

- Bu proje ile ülkemizin öncelikli alanlarda nitelikli insan gücü ihtiyacını ve öğretim üyesi eksikliğini gidermek için önemli bir adım atıldığı, bu kadrolara yapılacak atamaların tamamıyla "liyakat" çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiye'nin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirileceği,

- Bu önemli adımı daha da değerli kıldığı, araştırma görevlisi alımında hiçbir pozisyon/kadro ilanının belirlenmiş kişiler için olmayıp belirlenmiş alanlar için olduğu, burada öncelenen "kişiler"in değil "öncelikli alanlar" olması gerektiği,

İfade edilmiştir.

YÖK Başkanı tarafından başlatılan "Liyakat ve Adalet" temelli Gelecek Projesi, adı ve mahiyeti itibarıyla hakikaten ülkemizin geleceği için kritik öneme haiz olacaktır. Belirli adayı tarif ederek bir kişiyi mutlu eden, ancak binlerce kişiyi devletine küstüren alımlara son verilmesi için bu projenin başlangıç kabul edilmesi ve devlet makamlarında oturan herkesçe sahiplenilmesi şarttır. Merkezinde adalet olmayan, yeteneği ve ehliyeti esas almayan yöntemlerle devlette işe giren kişilerden beklenti içine girmek hayaldir.

Bu noktada, tekrar Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ nezdinde bu projeyi ortaya koyan iradeyi tebrik ediyoruz.

Aynı şekilde öncelikli alım olsun olmasın bütün araştırma görevlisi alımları ile diğer her türlü akademik alımda geleceğimize sağlam adımlar atmak için alımlarda adaletin ve liyakatın sağlanması konusunda tüm üniversite yöneticilerinin YÖK'ün mesajlarını doğru almaları gerektiğini dikkatlerine sunuyoruz!
Memurlar.Net - Özel

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