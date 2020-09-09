Bakan Pakdemirli'den kuru üzüm alım fiyatı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz.
|09 Eylül 2020 14:48
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesinde kuru incirde 85 bin 585 ton rekolte beklediklerini, fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO'nun devreye gireceğini bildirdi.
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