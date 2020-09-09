Malatya'da 24 saatte 35 artçı sarsıntı
Malatya'da 4.6 şiddetindeki depremden sonraki 24 saat içinde 35 artçı sarsıntı meydana geldi.
|09 Eylül 2020 14:50
|Yazdır
AFAD verilerine göre, 8 Eylül günü saat 13.44'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremden sonra, 9 Eylül saat 13.45'e kadarki 24 saatlik sürede, Pütürge ilçesinde ağırlıklı olmak üzere Kale, Darende ve Akçadağ ilçelerinde 1.2 ile 4.6 şiddeti arasında 35 deprem daha meydana geldi.
Özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedilen depremin artçıları vatandaşlarda paniğe neden olurken, yaralan olmadığı öğrenildi.
Özellikle Pütürge ilçesinde daha önceden yaşanan depremde hasar gören evlere girilmemesi istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının testi pozitif çıktı
09 Eylül 2020 14:50
|Bakan Pakdemirli'den kuru üzüm alım fiyatı açıklaması
09 Eylül 2020 14:48
|Zorunluluğa rağmen maske takmamakta direniyorlar
09 Eylül 2020 14:44
|Virüs tedavisi gören Başkan Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
09 Eylül 2020 14:41
|Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Teslim olan terörist sayısı artıyor
09 Eylül 2020 14:05
|Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
09 Eylül 2020 13:28
|Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan aşı ve kanser açıklaması
09 Eylül 2020 11:06
|Doktor İnce: Evde ayrı odada kalıyorum, kızıma sarılamıyorum
09 Eylül 2020 11:02
|İdlib'de rahatsızlanan tuğgeneral Erdoğan şehit oldu
09 Eylül 2020 11:02
|İstanbul'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
09 Eylül 2020 10:00