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İstanbul'da 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapılacak

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar sonrası harekete geçen İETT, toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirilecek.
 09 Eylül 2020 15:07
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İstanbul'da 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapılacak

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar sonrası harekete geçen İETT, toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgınıyla mücadelede sürecinde yeni vak'a sayılarının tekrar artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinde düzenlemeye gidilirken, meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi ve tüm yeme-içme dahil tüm eğlence yerlerinde canlı ya da kayıttan müzik yayını da yasaklandı.

İBB, İstanbul'da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak.

İBB bağlı kuruluşlarından İETT, yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları için tedbirlerine devam edecek. 2 bin 623 araç filosuyla günlük 18 bin 614 sefer gerçekleştiren İETT, hat ve sefer planlamalarını gerçekleştirdiği erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirilecek.
İhlas Haber Ajansı
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15:07 - İstanbul'da 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 010 sefer yapılacak
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