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2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı

2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler için başvuru ve tercih kılavuzu yayımlandı. Yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.
 09 Eylül 2020 15:13
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2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şu şekildedir:

2020 YLSY Burs Başvuruları Hakkında Duyuru

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında (Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2020 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2020 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar;

1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1625 ve 0312 413 5681 numaralı hatları kullanarak,

2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1870 numaralı hattı kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2020 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Tıklayınız)
Memurlar.Net
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