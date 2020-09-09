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Uzaktan eğitimi 'EBA araçları' ile yakınlaştırıyorlar

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özellikle kırsal mahallelerde EBA'ya erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan iki "Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı" hizmet vermeye başladı
 09 Eylül 2020 15:22
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Samsun'un Havza ilçesinde "Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı" kırsaldaki çocuklar için uzaktan eğitimi yakınlaştırıyor.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özellikle kırsal mahallelerde Eğitim Bilişim Ağına (EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan 2 adet Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı hizmet vermeye başladı.

Araçlar sayesinde, kırsal mahallelerde okul binalarının bahçelerinde ya da uygun alanlarda EBA Destek Noktası oluşturuluyor. Öğretmenler, kurulan bilgisayar ve internet bağlantısı ile EBA'ya bağlanamayan veya bağlanmakta sıkıntı çeken öğrencilere yardımcı oluyorlar.

Çayırözü Mahallesi'ni ziyaret eden Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile öğrenciler görevli öğretmenlerin danışmanlığında uzaktan eğitime katıldı.

Çalışmaları ve uygulamayı yerinde inceleyen Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Sağlam öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bizler sizler için her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve yapmaya hazırız. Sizlere düşen sadece çok çalışmak ve başarılı olmak." dedi.

Havza Gezici EBA Destek Noktası Aracı ile internet üzerinden ders yapma imkanına kavuşan 5. sınıf öğrencisi Çiğdem Koç, okulu çok özlediğini ifade ederek, "Havza'dan öğretmenlerimiz geldi ve ders yapıyoruz. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Sağlam, AA muhabirine, koronavirüs nedeni ile dünyanın yeni bir düzene girdiğini ifade ederek, "Artık normal dönemler kapandı yeni normaller başladı. Biz de Milli Eğitim camiası olarak yeni normallere uyum süreci yaşamaktayız." ifadesinde bulundu.

Özellikle kırsalda yaşayan, internet erişimi olmayan, bilgisayar ya da tableti olmayan öğrencilere, eğitim öğretim hizmetini vermek adına bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen Sağlam, şunları dile getirdi:

"Çok da güzel oldu ve öğrencilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Öğretmenlerimizin de desteği ile inşallah uzaktan eğitim sürdüğü sürece gezici destek noktalarımız öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Özellikle normalde pansiyonda kalan öğrencilerimizin internete bağlanmakta sıkıntı yaşadıklarını tespit ettik. Bir program dahilinde her gün bu araçlarımızı kırsal mahallelerimize gönderip öğrencilerimizin EBA'ya erişimini sağlayacağız."
Anadolu Ajansı
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