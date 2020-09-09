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Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi
 09 Eylül 2020 15:43
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Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz hakkında, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen ve davası açılan soruşturmanın ardından, bu kez Güven'in "müşteki", Bulutsuz'un ise "şüpheli" olduğu başka bir soruşturmayı da tamamladı.

Uzlaştırma Bürosuna gönderilen ancak tarafların uzlaşmaması gerekçesiyle tekrar soruşturma savcılığına gönderilen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, müşteki Güven ile Bulutsuz arasında tartışma yaşandığı, Deniz Bulutsuz'un koluna ve yüzüne vurmak suretiyle Ozan Güven'e yönelik yaralama suçunu işlediği belirtiliyor.

Yaralamaya ilişkin doktor raporu alındığı kaydedilen iddianamede, Deniz Bulutsuz'un, "basit müdahaleyle giderilecek şekilde yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamenin, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği ve mahkeme tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı için iddianame hazırlayan başsavcılık, iddianameyle birlikte mahkemeye gönderdiği yazıda, daha önce Ozan Güven aleyhine açılan dava ile bu davanın birlikte yürütülmesini talep etti.

- Olayın geçmişi

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturmayı tamamlayan ve iddianame hazırlayan başsavcılık, bu kişinin, hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderilmişti.

Ozan Güven aleyhindeki iddianameyi kabul eden İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 21 Ocak 2021'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Anadolu Ajansı
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