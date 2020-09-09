Okulun bütün öğretmenleri karantinada
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde görev yapan 12 öğretmen koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
|09 Eylül 2020 16:14
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde görev yapan 12 öğretmen koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Orhaneli Anadolu Lisesi'nde seminere katılan 14 öğretmenden ikisinde covid 19'a rastlanınca, aynı okulda temas halinde oldukları 12 öğretmen de evlerinde karantinaya alındı. İlçe genelinde virüslü hasta sayısının artması üzerine pazartesi gününden itibaren bazı kurumlardaki görevlilerin evlerine gönderildiği öğrenildi.
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