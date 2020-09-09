İçişleri duyurdu: Yarın genel denetim yapılacak
İçişleri Bakanlığı: Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
|09 Eylül 2020 16:40
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