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İçişleri duyurdu: Yarın genel denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı: Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
 09 Eylül 2020 16:40
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İçişleri duyurdu: Yarın genel denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı:"Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek"
Anadolu Ajansı
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