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Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir

Tüm dünyada ve Türkiye'de rakamların son günlerde bir artış trendinde olduğunu belirten Sağlık Bililmeri Üniversitesi Rektör Yardımcıs Prof.Dr. Mustafa Gerek, önümüzdeki günlerde Covid-19'la mücadelede yeni bir dönem başlayabileceğini söyledi.
 09 Eylül 2020 16:44
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Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir

Tüm dünyada ve Türkiye'de rakamların son günlerde bir artış trendinde olduğunu belirten Sağlık Bililmeri Üniversitesi Rektör Yardımcıs Prof.Dr. Mustafa Gerek, önümüzdeki günlerde Covid-19'la mücadelede yeni bir dönem başlayabileceğini söyledi.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmenin yanı sıra takviye pastillerde de virüsten daha iyi korunabileceğini ifade eden Prof. Gerek, "Almanya'da gerçekleştirilen araştırmalar, antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler ile mücadelede etkin rol oynayabileceğini gösterdi" dedi.

Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gerek, "Almanya Berlin'de akredite edilmiş bir laboratuarda yapılan in-vitro çalışmada, Cistus Creticus içeren pastillerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren Cistus Creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin salgınla olan mücadelesinde Mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Gerek, "Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile koronavirüs vaka sayılarında bir artış yaşandı. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor. Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Halk arasında pembe laden olarak bilinen ve Akdeniz Bölgesi'den bolca yetişen Cistus Creticus'un antioksidan özelliği ile bilindiğini belirten Gerek, "Cistus Creticus bitkisinin özünü içeren pastiller ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde, virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir. Cistus Creticus içeren ürünler pandemi döneminde viral enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabilir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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