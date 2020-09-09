Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı
|09 Eylül 2020 16:59
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin fabrikadaki kimyasal madde tanklarına sirayet etmeden söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dilovası organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mobel Boya Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın fabrikanın çatı kısmını sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de fabrika bölgesinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesine yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü Yangının fabrikada bulunan kimyasal madde tankerlerine sıçramadan kontrol altına alınması ise olası bir faciayı önledi.
Ekipler fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürürken, fabrikada bulunan 6 işçi dumandan etkilendi. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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