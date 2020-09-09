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İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
İzmir'in Buca ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti.
|09 Eylül 2020 17:05
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İzmir'in Buca ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen İ.T. (51), eşi M.T'yi (50) bıçakladı.
Daha sonra evin balkonundan atlayan İ.T. intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yapılan incelemede, karı kocanın öldüğü belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çiftin, 12 ve 22 yaşlarında 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
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