Kılıçdaroğlu'na en yakın isim koronaya yakalandı
|09 Eylül 2020 17:12
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Öztrak "Testim pozitif çıktı, sağlık durumum şuan gayet iyi" dedi
Öztrak sosyal medya hesabındaki paylaşımda
"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.
Sağlık durumum şu an gayet iyi.
Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.
Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.
Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." dedi.
İki gün önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.Faik Öztrak (@faikoztrak) September 9, 2020
Sağlık durumum şu an gayet iyi.
Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.
Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.
Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.
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