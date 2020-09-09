Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
|09 Eylül 2020 17:18
|Yazdır
Tunceli'de görev yapan Isparta Keçiborlu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Isparta Keçiborlu doğumlu olan Çatal'ın ailesine Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından haber verildiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Tunceli İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüsü iki ayda yenen hasta: Ölmek istiyorsun ama ölemiyorsun
09 Eylül 2020 18:32
|Virüs tedavisi gören Temel Kotil'den iyi haber
09 Eylül 2020 18:26
|Sosyal medyadaki yeni akıma Bakan da katıldı
09 Eylül 2020 18:07
|Uyutulan Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
09 Eylül 2020 17:23
|Üniversite kaydını kaçıran adaylara kayıt hakkı
09 Eylül 2020 17:13
|Kılıçdaroğlu'na en yakın isim koronaya yakalandı
09 Eylül 2020 17:12
|Niğde Belediye Başkanı koronavirüsü yendi
09 Eylül 2020 15:51
|2 belediye başkanın daha testi pozitif çıktı
09 Eylül 2020 15:25
|Görüntüler 'yok artık' dedirtti: Köpük banyosu, halay, dans
09 Eylül 2020 15:17
|Malatya'da 24 saatte 35 artçı sarsıntı
09 Eylül 2020 14:50