Metro'da, avukatın bacaklarının fotoğrafını çeken şahsa hapis cezası

Metroda yolculuk eden bir adam, karşısında oturan bir kadının fotoğraflarını çekerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Bu esnada durumu fark eden bir başka yolcu kadını bilgilendirerek olayın önüne geçti. Cinsel saldırıya maruz kalan avukat kadın işin peşini bırakmayarak adamdan davacı oldu.

Avukat kadın S.Ç. Kartal adliyesinden Kadıköy'e gitmek için metroya binmiş, kitap okumaya başlamıştı. Bu sırada karşısında oturarak yolculuk yapan Vehbi A. isimli kişi cebinden çıkardığı telefonla genç kadının bacaklarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

YOLCUNUN DİKKATİ OLAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, Vehbi A., genç avukatın fotoğraflarını çektiği sırada metroda bulunan başka bir yolcu durumu anladı. Yolcu, tacizci Vehbi A.'ya "Ne yapıyorsun? Yaptığını hanımefendiye söyleyeceğim. Fotoğrafları sil çabuk" diyerek müdahalede bulundu.

"SÖYLEME SİLİYORUM" DİYE YALVARDI

Yakalandığını fark eden Vehbi A. ise kendisini yakalayan yolcuya "Söyleme siliyorum" diyerek çektiği fotoğrafları silmeye başladı. Bu sırada genç avukatı uyaran yolcu karşısında oturan kişinin kendisinin fotoğraflarını çektiğini ve sildiğini anlattı. Yaşadığı şokla birlikte ilk durakta inen S.Ç., durumu metro güvenliğine bildirerek Vehbi A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında metroda olayın tanığı olan Eren K., şüpheli Vehbi A.'nın cebinden çıkardığı telefonla avukat S.Ç.'nin bacaklarının fotoğraflarını çektiğini duruma müdahale ederek önce fotoğrafları sildirdiğini ardından S.Ç.'ye anlattığını söyledi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Vehbi A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkarak ifade veren şüpheli Vehbi A., olay tarihinde metroya bindiğini çantadan telefonunu çıkardığı sırada yanlışlıkla kamerasının açıldığını ve anlamsız fotoğraf çektiğini daha sonra başka bir yolcunun kendisini avukatın fotoğrafını çekmekle suçladığını anlattı. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Vehbi A.'nın üzerine atılı suçu işlediğini sabit görerek 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.