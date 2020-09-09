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İlk kez bu ilde uygulanacak: Evde karantinada olan hastalara bileklik

Mardin'da korona virüs nedeni ile evlerinde karantinada olan hastalara tek kullanımlık bileklik takılmasına karar verildi. Hastaların bilekliği çıkartmaları durumunda idari para cezasına çarptırılacağı belirtildi.
 09 Eylül 2020 17:48
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İlk kez bu ilde uygulanacak: Evde karantinada olan hastalara bileklik

Mardin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine istinaden Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında topladı. Toplantıda korona virüs tedavisi ve takip süreci evlerinde devam eden vatandaşlara tek kullanımlık bileklik takılması, bilekliklerini çıkartan hastalara uygulanacak idari para cezasının mülki amir onayıyla verileceği ve denetimlerde korona virüs tedbirlerinin 3 kez ihlali halinde 1 gün, 4 gün ihlali halinde ise 3 gün faaliyet durdurma cezası verileceği kaydedildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden korona virüs pozitif hastalarımız ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da valiliğimiz denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılmasına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir onayıyla uygulanmasına,

denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. Hemen giderilebilir nitelikte, anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için 3'üncü ihlalde 1 gün, 4'üncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir. Tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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