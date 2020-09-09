Çalıştığı bankanın nakil aracını soyan güvenlik görevlisi tutuklandı
|09 Eylül 2020 17:59
|Yazdır
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, delil durumunu değerlendirerek diğer 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
- 4,5 milyon lirayla kaçmıştı
Güvenlik görevlisi Ayhan B. 7 Ağustos'ta çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı
09 Eylül 2020 18:19
|Adana'da orman yangının tehdit ettiği mahalle boşaltılıyor
09 Eylül 2020 18:11
|Metro'da, avukatın bacaklarının fotoğrafını çeken şahsa hapis cezası
09 Eylül 2020 17:42
|İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
09 Eylül 2020 17:05
|Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı
09 Eylül 2020 16:59
|Mübaşir, savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
09 Eylül 2020 16:51
|Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
09 Eylül 2020 15:45
|Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
09 Eylül 2020 13:38
|Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu
09 Eylül 2020 13:21
|Batman'da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu
09 Eylül 2020 12:49