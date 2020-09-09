Sosyal medyadaki yeni akıma Bakan da katıldı
Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni bir 'challenge' (meydan okuma) başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu akıma katılarak, 1980 yılında anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
|09 Eylül 2020 18:07
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Sosyal medyada geçen yıl ortaya çıkan '10 years challenge'a benzyen bir akım özellikle Twitter'dan yayılmaya başladı.
Akımda herkes eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak yıllar içerisindeki değişimlerini ortaya koydu. Yüzlerce kişi bu akıma katılarak gençlikte çekilmiş oldukları ve yeni çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Siyasetçiler ve sanatçılar da bu akıma katıldı.
AKIMA BAKAN DA KATILDI
Akıma katılan Bakan Selçuk yaptığı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
1980, Ordu - 2020,Ankara Beraber her anımıza binlerce kez şükrettiklerim...
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