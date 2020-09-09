Adana'da orman yangının tehdit ettiği mahalle boşaltılıyor
|09 Eylül 2020 18:11
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Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ilerleme ihtimali nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde evlerin boşaltılması anonsu yapılıyor.
Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen 6 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 15 su tankı, 7 iş makinesi ile 200 personelle yangına müdahale sürüyor.
Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.
Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.
Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.
Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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