Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
Adalet Bakanlığı çeşitli branşlarda 10 bin yeni personel alacak.
|09 Eylül 2020 18:47
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Memurlar.net olarak aldığımız bilgilere göre; Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Eylül sonu veya Ekim ayı başı gibi yayınlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli onayı bu hafta içinde verdi.
Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.
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