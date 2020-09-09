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Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak

Adalet Bakanlığı çeşitli branşlarda 10 bin yeni personel alacak.
 09 Eylül 2020 18:47
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Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak

Memurlar.net olarak aldığımız bilgilere göre; Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Eylül sonu veya Ekim ayı başı gibi yayınlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli onayı bu hafta içinde verdi.

Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.
Memurlar.Net
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