Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak

Memurlar.net olarak aldığımız bilgilere göre; Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Eylül sonu veya Ekim ayı başı gibi yayınlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli onayı bu hafta içinde verdi.

Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.