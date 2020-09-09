1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.
 09 Eylül 2020 18:56
Yazdır
AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.

Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.

Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.

Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mübaşir, 5 yıl önce de okul müdürüne saldırmış
09 Eylül 2020 19:22		 Motosikletli yunus polisler kaza yaptı: 2 yaralı
09 Eylül 2020 19:20
Başkentte Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
09 Eylül 2020 19:17		 Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga: 5 gözaltı
09 Eylül 2020 18:19
Adana'da orman yangının tehdit ettiği mahalle boşaltılıyor
09 Eylül 2020 18:11		 Çalıştığı bankanın nakil aracını soyan güvenlik görevlisi tutuklandı
09 Eylül 2020 17:59
Metro'da, avukatın bacaklarının fotoğrafını çeken şahsa hapis cezası
09 Eylül 2020 17:42		 İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
09 Eylül 2020 17:05
Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı
09 Eylül 2020 16:59		 Mübaşir, savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
09 Eylül 2020 16:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:11 - İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması20:00 - BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir19:46 - KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek19:42 - Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı19:36 - Yaya geçidini kullananları şaşkına çeviren bariyer19:34 - Müze müdürünün odasına giren hırsız tutuklandı
19:29 - Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi19:22 - Mübaşir, 5 yıl önce de okul müdürüne saldırmış19:20 - Motosikletli yunus polisler kaza yaptı: 2 yaralı19:17 - Başkentte Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı19:09 - Pehlivan ve Ağırel'e ceza, Barış Terkoğlu'na beraat19:01 - Vaka sayısı düne göre az da olsa azaldı
18:56 - AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi18:50 - Maske cezası kesilen vatandaşın sözü pes dedirtti: Param var öderim18:47 - Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak18:40 - Dezenfektan alırken bunlara dikkat!18:32 - Virüsü iki ayda yenen hasta: Ölmek istiyorsun ama ölemiyorsun
18:29 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor
YÖK Başkanı Saraç, araştırma görevlisi alımındaki yeni projeyi açıkladı
Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alınacak
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı... İşte şaşırtan fiyatlar
Motorinde 17 kuruş indirim
Okulun bütün öğretmenleri karantinada
Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz?' sorusuna yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atakan Yılmaz 1
gülme krizi 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
yeni pandemilere hazırlanın 2
bitcoin 2
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 5
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
hamle gelirse gereğini yapın 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
çekimser 1
SON İLANLAR
Köln Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Türkiye Zeytincilik Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam